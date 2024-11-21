السبت.. قطع الكهرباء عن 32 منطقة بمدينة بني سويف لصيانة المُغذّيات

أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن 32 منطقة في مدينة بني سويف يوم السبت المقبل 23 نوفمبر، وذلك من الساعة 5 صباحًا حتى 11 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة على عدد من المُغذّيات.

تشمل المُغذّيات المستهدفة: المعلمين، الرحبة، المخبز الآلي، بني سويف الجديدة، زمزم، بني عطية، الضرائب، القطاع، البرنس، الحميات، القاضي، تقسيمات الروضة، خلف الاستاد، وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية اللازمة للشبكة.

والمناطق المتأثرة بإقطاع التيار الكهربائي تضم 32 منطقة، هي: مستشفى جاما، نادي المعلمين، شارع 6 بني سويف الجديدة، الأبنية التعليمية، حي بني سويف الجديدة، الأحوال المدنية، المنطقة أمام مدرسة الحديثة، مبنى الصحة، الرحبة، منطقة الغمراوي، جزء من شارع الجبالي، ترعة البوصة، عبد السلام عارف أمام السجل المدني، الشرطة العسكرية، مركز المعلومات، مجلس الدولة، السجل المدني، جزء من شارع حلمي الملط، جزء من شارع الروضة، منطقة الحميات، مركز خدمة هندسة المركز، العجمي، والسيدة حورية، التأمينات الاجتماعية، البريد بعبد السلام عارف، سان مارك، المديرية المالية، الثانوية العسكرية، قصر الثقافة، المنطقة أمام قصر الثقافة، مدرسة الدعوة، مساكن قصر الثقافة، أمام سان مارك، شارع زمزم، الأباصيري، أبراج بانوراما مكة، شارع امتداد الأباصيري حتى أبراج بانوراما مكة، منطقة خلف مبنى الحزب، مستشفى الغسيل الكلوي، بني عطية، مربع الفلل، شارع الأباصيري، أمام وخلف مسجد بني سويف الجديدة، ومبنى هندسة المدينة، مركز خدمة هندسة المدينة، الزراعيين، التلفزيون، مساكن الإيواء بشارع الروضة، شارع الروضة، مستشفى الحميات، شارع حلمي الملط، مكتب البريد بالحميات، مديرية التموين، منطقة القاضي، ميدان الحمام، أمام أبراج الأوقاف، النادي الرياضي، الحمام الأوليمبي، النادي الاجتماعي، منطقة خلف الاستاد، شارع عبد المنعم حافظ، منطقة خلف النادي الرياضي، نادي الشرطة، واستاد بني سويف الرياضي.

ويعتذر قطاع الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب أعمال الصيانة الدورية، التي تعتبر ضرورية لضمان استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع الخدمة.

