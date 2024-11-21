مفاوضات قوية بين العربي القطري وحكيم زياش

الفجر الرياضي
حكيم زياش
حكيم زياش

دخل نادي العربي القطري في مفاوضات قوية مع المغربي حكيم زياش لاعب جالاتاسراي التركي.

مفاوضات قوية بين العربي القطري وحكيم زياش

ويستهدف الفريق القطري تدعيم صفوفه بضم زياش في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وينتظر نادي العربي القطري موافقة زياش تمهيدا لضمه في يناير المقبل حتى لو على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية أن المفاوضات قد بدأت بالفعل بين الطرفين.

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وأوضح التقرير أن الإنجليزي أنتوني هودسون المدير الفني لفريق العربي يرغب في سرعة التعاقد مع زياش.

ووعد زياش المدرب الإنجليزي التفكير في العرض والرد في أقرب فرصة.

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