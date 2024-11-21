حقيقة غياب رودريجو عن ريال مدريد أمام ليجانيس وليفربول

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، فرصة لحاق البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد، بمباراتي فريقه المقبلتين أمام ليجانيس في الدوري الإسباني، وليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

موقف رودريجو من مباراتي ليجانيس وليفربول

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بإن تواجد رودريجو في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس وليفربول، أمر غير مستبعد.

وأصيب رودريجو في رجله اليسرى، خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد على أوساسونا 4-0، ضمن الدوري الإسباني، واستبدل بعد مرور نحو 20 دقيقة.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ليجانيس يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق ريال مدريد بنظيره ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.