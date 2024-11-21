جوميز يقرر منح الونش فرصة المشاركة في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يرغب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، في منح المدافع محمود حمدي الونش فرصة المشاركة لبعض الدقائق في مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي يوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دوري NILE.

وأوضح مصدر داخل النادي أن جوميز قرر إشراك الونش في جزء من المباراة، بعد أن كان قد تجنب المجازفة به منذ عودته من الإصابة.

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كما أضاف المصدر أن المدرب يسعى لإعادة الونش تدريجيًا إلى المباريات في الفترة القادمة، تجنبًا لحدوث أي إصابات جديدة، مع ضرورة تأكد عودته الكاملة للمشاركة مع الفريق.

وفي نفس السياق، يستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من الدوري.

البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك والمصري البورسعيدي
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