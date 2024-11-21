لجنة صون التراث بمطروح تطلق مسابقة بحثية في عيد مطروح القومي

صرح الإذاعي عبد الحميد القناشى رئيس لجنة صون التراث بمطروح بأن اللجنة أطلقت مسابقة بحثية لكل الأعمار بمطروح بمناسبة احتفالات محافظة مطروح بمعركة وادى ماجد التي جسدت كفاح وبطولات أبناء مصر من الشعب المصري في مطروح فترة الاحتلال الإنجليزي وانتصروا على قوات الاحتلال الإنجليزية في معركة وادى ماجد في ديسمبر من عام 1915.

واضاف "القناشى" أنه انطلاقا من احتفالات محافظة مطروح بهذه المناسبة في عيدها القومي وتحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب تعلن لجنة صون التراث الثقافي والمادي بمحافظة مطروح عن إطلاق مسابقة بحثية والمشاركة مفتوحة للجنسين من كل الأعمار على أن يكون البحث المطلوب بعنوان "جهاد الأجداد.. صفحة مشرفة من تاريخ مصر المعاصر على أن يكون البحث من 3- 10 صفحات وآخر موعد لتلقى الأبحاث هو 5 ديسمبر 2024 وتسلم الأبحاث إلى الدكتورة أم العز بريك السنينى عضو لجنة التراث بمركز إعلام مطروح في مظروف يكتب عليه من الخارج فقط اسم المتسابق وعنوانه وتليفونه ووسيلة التواصل الخاصة به.

وأضاف عبد الحميد القناشى رئيس لجنة صون التراث الثقافي والمادي بمطروح أنه ستكلف لجنة للبت والتحكيم واختيار الأبحاث الفائزة ويتسلم الفائزون جوائز قيمة يسلمها لهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في أثناء احتفال مطروح هذا العام بعيدها القومي.