اقتحم نادي ليفربول سباق التعاقد مع إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، وذلك في ظل سعي الفريق الإنجليزي لتعويض محمد صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ليفربول يقتحم سباق التعاقد مع إبراهيم دياز

وبحسب موقع “fichajes” الإسباني، فإن ريال مدريد تلقى استفسارًا من 3 أندية حول وضعية إبراهيم دياز، ولكن النادي الملكي أعرب عن عدم رغبته في التخلي عن اللاعب.

وأضاف الموقع: “النادي الأول هو فريقه السابق ميلان، حيث ترك اللاعب المولود في ملقا بصمة لا تمحى خلال المواسم الثلاثة التي أمضاها معارًا إلى النادي الإيطالي”.

وأوضحت، أن النادي الثاني الذي استفسر عن إبراهيم دياز هو يوفنتوس، حيث يراه تياجو موتا لاعبًا متعدد الاستخدامات في الخط الهجومي، وهو ما يتناسب تمامًا مع النهج التكتيكي للمدرب الإيطالي.

أما النادي الثالث، فهو ليفربول، حيث أبدى أرني سلوت اهتمامه باللاعب المغربي، وسط الشكوك التي تُحيط بمستقبل النجم المصري محمد صلاح.