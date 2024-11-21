وظائف الري 2024.. تفاصيل فرص عمل المركز القومي لبحوث المياه

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تفاصيل وظائف الري 2024، ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه.

يأتي ذلك وفقًا لما ورد من شروط بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والشروط الواردة باللائحة المعمول بها في المركز بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الجامعات.

وظائف الري 2024

بدأ التقديم في وظائف الري 2024 اعتبارًا 2024/11/20، ويستمر التقديم حتى تاريخ 2024/12/19.

ويبلغ العدد المطلوب للوظائف المعن عنها: 62 هندسة مدني، 10 هندسة تخصصات أخرى، 10 علوم.

شروط التعيين في وظائف الري 2024

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

- ألا يزيد السن على 28 عامًا.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة أو بكالوريوس العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة المعلن عنها.

- أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

- توقيع إقرار بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمركز.

شروط المؤهل

- بكالوريوس الهندسة - مدني: (إنشاءات وتشييد - أشغال عامة - ري وهيدروليكا).

- بكالوريوس الهندسة - تخصصات: (كهرباء قوى - تحكم - إلكترونيات).

- ميكانيكا (قوى - إنتاج - ميكاترونيك).

- اتصالات - حاسب آلي.

- بكالوريوس العلوم (كيمياء - فيزياء / جيولوجيا / ميكروبيولجي / علوم بحار / بيولوجي نبات - حيوان / أرصاد جوية / جيو فيزياء).

المستندات المطلوبة للتقديم

- عدد (2) صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهه للمركز القومي لبحوث المياه.

- صورة المؤهل الدراسي (البكالوريوس).

- صورة كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أوالخدمة العامة (للإناث).

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) لذوي الهمم.

- السيرة الذاتية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.