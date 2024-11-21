ميلان يقترب من الحفاظ على نجمه

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي بشأن تجديد عقد نجم دفاعه ماتيو جابيا الذي أصبح لاعبًا مهمًا في تشكيل النادي الإيطالي.

ميلان يتفق مع جابيا على التجديد

أكد الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو خبير الانتقالات أن ميلان وجابيا توصلا لاتفاق مبدئي بشأن التجديد، حيث سيضمن استمراره حتى صيف عام 2029 ومن المقرر أن ينتهي عقد جابيا البالغ من العمر 25 عامًا الحالي في صيف 2026.

وأفاد ماتيو موريتو بأن جابيا كان في قائمة ميلان لأكثر من عقد من الزمان، حيث انضم إلى صفوف فريق الشباب في عام 2021 ورغم الاحتفاظ به لعدة مواس انتظر حتى يناير 2023 ليحظى بأول فرصة في دفاع ميلان.

وأوضح ماتيو موريتو أنه تم إرسال ماتيو جابيا في البداية على سبيل الإعارة إلى فياريال في الدوري الإسباني في الموسم الماضي لكن تم استدعاؤه في يناير وسط أزمة الإصابات في الدفاع في ميلان وشارك في 18 مباراة.

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وأشار ماتيو موريتو إلى أن جابيا بدأ في أربع مباريات متتالية في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي قبل أن يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن آخر أربع مباريات في الدوري الإيطالي كما بدأ مباراتين في دوري أبطال أوروبا ونال الاستدعاء لأول مرة في منتخب إيطاليا.

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