الإسماعيلي يعلن موعد عودة أحمد الشيخ

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي أن لاعب وسط الفريق، أحمد الشيخ، سيعود إلى الملاعب في شهر يناير المقبل، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأدت إلى خضوعه لجراحة في الركبة.

موعد عودة أحمد الشيخ

وأوضح المصدر في تصريحات، أن الشيخ بحاجة إلى نحو 45 يومًا قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

على صعيد آخر، يعتزم الجهاز الفني للإسماعيلي إقامة معسكر مغلق للفريق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لملاقاة بتروجت يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.

وقد تم تحديد المعسكر ليبدأ قبل المباراة بـ48 ساعة لضمان مزيد من التركيز للاعبين.

وفي نفس السياق، أكد المدرب العام أحمد حسام أن الفريق استغل فترة التوقف في معالجة العديد من السلبيات التي ظهرت في المباريات السابقة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في حالة جاهزية تامة ولديهم عزيمة قوية لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.