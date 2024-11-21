كامل أبو علي يدعم المصري في مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حرص  كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانبًا من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي والذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة الثالثة من الدوري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

هذا وقد رافق سيادته خلال حضور المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث كان في استقبالهما  علي ماهر المدير الفني للفريق وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين.

txt

الإسماعيلي يعلن موعد عودة أحمد الشيخ

txt

إسلام الشاطر: ندفع ثمن اختيار حكام من شمال إفريقيا بسبب الحساسيات

وخلال كلمته للاعبين قبيل انطلاق المران أكد كامل أبو علي للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة،  مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء.

أعرب رئيس النادي عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة ومعربًا كذلك عن ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن امكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتي جعلتهم محل إشادة الجميع.

الإسماعيلي الجهاز الفني والاداري النادي المصري ستاد الجيش ببرج العرب ستاد الكلية الحربية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل: الشروط والمواعيد بالتفصيل

عاجل - موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 وخطوات الصرف الإلكتروني

النصر يفقد خدمات نجم الفريق قبل مواجهة القادسية

عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم: عيار 24 وعيار 21 وعيار 18

محمد فاروق يكشف كواليس ظهور حكام السوبر المصري في الإعلام

السد القطري يعلن بديل رافا موخيكا بعد تعرضه لاصابة قوية

جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت