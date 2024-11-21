عاجل - حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل: الشروط والمواعيد بالتفصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث سيتم طرح 78730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعا.

شقق الإسكان الاجتماعي هي وحدات سكنية تقدمها الحكومات أو الجهات المعنية لتوفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود أو المتوسط. في مصر، على سبيل المثال، تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يهدف إلى توفير مساكن ملائمة بأسعار مدعمة.

أهم مميزات شقق الإسكان الاجتماعي:

أسعار مناسبة: تكون أسعار الوحدات منخفضة مقارنة بأسعار السوق. تسهيلات في السداد: يتم توفير أنظمة تقسيط على مدد تصل إلى 20 أو 30 سنة بفائدة منخفضة (تمويل عقاري). تصاميم متنوعة: الوحدات تأتي بمساحات تناسب الأفراد والعائلات الصغيرة. خدمات متكاملة: تشمل المناطق السكنية خدمات مثل المدارس، المستشفيات، والمواصلات. دعم حكومي: دعم مالي أو إعفاءات ضريبية لتسهيل التملك.

شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي:

تختلف الشروط حسب الإعلان، لكنها عادة تشمل:

أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا. عمر المتقدم يتراوح بين 21 إلى 50 عامًا. أن يكون المتقدم من محدودي أو متوسطي الدخل. يتم تحديد دخل الحد الأقصى المسموح به في كل إعلان. ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعمة من الحكومة. تقديم الأوراق المطلوبة، مثل: صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة دخل معتمدة.

إيصال مرافق حديث.

كيفية التقديم:

متابعة الإعلانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المعلن عنها. ملء استمارة الطلب وإرفاق الأوراق المطلوبة. دفع مقدم الحجز وفقًا لما تحدده كراسة الشروط. متابعة حالة الطلب عبر الموقع الرسمي للصندوق أو الجهات المختصة.

طرق الاستعلام:

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الاتصال بالخط الساخن لصندوق التمويل العقاري.

زيارة مكاتب خدمة العملاء التابعة للصندوق.

أهم النصائح:

الالتزام بالمواعيد النهائية للتقديم. التأكد من صحة البيانات والأوراق المقدمة. متابعة كل إعلان للحصول على التفاصيل الدقيقة، مثل المواقع المتاحة والشروط المحددة.

سعر كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بسعر 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيها، ومقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.

أماكن بيع كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت وزارة الإسكان، أنه على المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024، الحصول عليها من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ العمل بداية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والبعض الآخر يبدأ العمل خلال الفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الـ11 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.

ويمكن معرفة أقرب فرع لمكاتب البريد من خلال موقع البريد المصري الإلكتروني من هـــنــــــــــــــــــا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل

كشفت وزارة الإسكان عن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل في المدن الجديدة، حيث يبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، والبالغ عددها 12990 وحدة سكنية، بأسعار تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن التالية: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة».

أما في المحافظات يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 184 إلى 400 ألف جنيه بمقدم حجز 20 ألف جنيه، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا لمحدودي الدخل بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه لنحو 41.782 وحدة سكنية في المدن الجديدة التالية: «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة».

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد مصروفات إدارية بـ355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز سواء 20 ألف جنيه للمحافظات أو 30 ألف جنيه للمدن الجديدة عن طريق مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، وبعد ذلك التسجيل على موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.