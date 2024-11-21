عاجل - موعد صرف رواتب نوفمبر 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص

موعد صرف رواتب نوفمبر 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص، مواعيد صرف مرتبات أشهر نوفمبر وديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وفقًا لوزارة المالية التي أعلنت أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مواعيد صرف المرتبات والمعاشات:

مرتبات شهر نوفمبر 2024:

موعد الصرف : تبدأ مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في القطاع الحكومي والعام اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر 2024 .

: تبدأ مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في القطاع الحكومي والعام اعتبارًا من . صرف المتأخرات : أيام 7، 8، 9، و10 نوفمبر 2024 .

: أيام . ملاحظة: لن يتم تبكير صرف المرتبات؛ المواعيد المحددة سارية كما هي.

مرتبات شهر ديسمبر 2024:

موعد الصرف : تبدأ مرتبات شهر ديسمبر اعتبارًا من الأحد 22 ديسمبر 2024 .

: تبدأ مرتبات شهر ديسمبر اعتبارًا من . صرف المتأخرات: أيام 8، 9، و10 ديسمبر 2024.

معاشات شهر ديسمبر 2024:

موعد الصرف: تبدأ المعاشات للمستحقين من الأحد 1 ديسمبر 2024، ويمكن السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد.

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه وصرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر نوفمبر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وفق المواعيد المحددة لصرف الرواتب والمتأخرات.

وأوضحت المالية في بيان لها بوقت سابق، إن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة لشهر نوفمبر بدءا من 24 نوفمبر الجاري، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.