كشف نادي السد القطري تعرض مهاجمه الإسباني رافا موخيكا، لإصابة قوية تحتاج لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يعلن عن المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق.

السد القطري يعلن بديل رافا موخيكا بعد تعرضه لاصابة قوية

ونشر الفريق القطري بيانًا رسميًا أن موخيكا يعاني من إصابة في منطقة الحوض، وسينطلق إلى العاصمة الإنجليزية لندن خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء العملية، دون الكشف السبب الذي أدى إلى إصابته.

وقال النادي إنه سيعلن عن المدة التي سيغيب فيها موخيكا، وذلك بعد الخضوع لعملية جراحية، إلا أن أطباء الفريق أشاروا أنه من المحتمل غيابه لفترة طويلة.

وجاء رافا موخيكا لصفوف السد خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وأصبح اللاعب من أبرز نجوم الدوري القطري هذا الموسم، ونجح في احراز 8 أهداف في المسابقة حتى الآن، لكنه لم ينجح في هز الشباك في المسابقة الآسيوية خلال ثلاث مباريات شارك بها.

لذلك أعلن السد عن انضمام مدافعه المغربي رومان سايس قائمة الفريق المحلية لأول مرة منذ بداية الموسم، وذلك تحسبًا لمواجهة الخور، يوم غد الجمعة، في الجولة العاشرة من دوري نجوم أريدُ.

وشارك اللاعب المغربي في 3 مباريات مع فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وقدم مستوى مميز، لكنه غاب عن مباريات الدوري بسبب عدم قيده ضمن القائمة المحلية، لكن إصابة رافا موخيكا جعلت النادي يستنجد بخدماته محليًا.