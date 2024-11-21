محمد فاروق يكشف كواليس ظهور حكام السوبر المصري في الإعلام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق عن كواليس  ظهور حكام بطولة السوبر المصري إعلاميا، وذلك أثناء إقامة البطولة في الإمارات في شهر  أكتوبر الماضي.

كواليس ظهور حكام السوبر المصري

وجاءت تصريحات فاروق على قناة الأهلي: "تفاجات من ظهور الحكام الإعلام خلال بطولة السوبر المصري واتخذت قرار بترحيلهم إلى مصر لكن تراجعت حفاظا على سمعة مصر".

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وتابع: " وضعت أمام الأمر الواقع، هل يعقل أن أعين حكمًا لإدارة مباراة للزمالك ثم أعينه في مباراة للأهلي أو العكس؟  تواصلت مع الاتحاد الإماراتي لتوفير حكم تقنية الفيديو حفاظًا على سمعة مصر"


وأضاف: "لا يشغلني قرار الاتحاد بإقالتي، أنا تقدمت بالاستقالة أكثر من مرة ما يهمني هو معرفة الرأي العام للحقيقة".

واختتم: "لم يأخذ برأيي أثناء تعيين إبراهيم نور الدين للجنة بيريرا أضافه قبل الرحيل".

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