النصر يفقد خدمات نجم الفريق قبل مواجهة القادسية

أعلن فريق النصر السعودي عن شعور لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا بآلام في عضلة الفخذ من جديد،وذلك قبل المواجهة القوية ضد القادسية.

استبعاد تاليسكا من مباراة القادسية

وتلعب المباراة يوم الجمعة 22 نوفمبر، ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات دوري روشن السعودية لموسم 2024-25.

وأشارت تقارير صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب نادي النصر، أعلن استبعاد تاليسكا من مباراة القادسية، وسيضم إلى قائمة اللقاء الثنائي البرازيلي أنجيلو غابرييل وويسلي.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، ويأتي القادسية خامسًا برصيد 19 نقطة.