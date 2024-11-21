عاجل - موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 وخطوات الصرف الإلكتروني
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد وأماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر ديسمبر، لذا يتساءل المستحقين عن معاشات شهر ديسمبر وفقًا لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي كل ما يخص صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر ديسمبر، لذا يتساءل المستحقين عن معاشات شهر ديسمبر وفقًا لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
مرتبات شهر ديسمبر 2024
- موعد الصرف: تبدأ مرتبات شهر ديسمبر اعتبارًا من الأحد 22 ديسمبر 2024.
- صرف المتأخرات: أيام 8، 9، و10 ديسمبر 2024.
معاشات شهر ديسمبر 2024
- موعد الصرف: تبدأ المعاشات للمستحقين من الأحد 1 ديسمبر 2024، ويمكن السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد.
- يبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي ينص على صرفها في أول يوم من كل شهر.
أماكن صرف المعاشات
- منافذ البريد المصري: يمكن صرف المعاشات من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM): تتيح ماكينات البنوك المختلفة سحب المعاشات.
- منافذ "فوري" وكارت "ميزة": يمكن لحاملي كارت ميزة أو استخدام خدمات فوري صرف المعاشات بسهولة.
رابط الاستعلام عن المعاشات:
- يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم أو الرقم التأميني عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
زيادة المعاشات:
- لا يوجد حاليًا قرار رسمي بشأن زيادة المعاشات لشهر ديسمبر 2024.
- أي شائعات حول زيادات إضافية قبل يوليو المقبل غير صحيحة، بناءً على تصريحات سابقة.
- وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% سنويًا في 1 يوليو، وكانت آخر زيادة في مارس الماضي استثنائية.
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