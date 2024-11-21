الأهلي يختتم تحضيراته لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته الأخيرة لملاقاة الاتحاد السكندري في المباراة المقررة غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الأهلي يختتم تحضيراته

بدأ التدريب بتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بينما خاض حراس المرمى تدريبات مكثفة وفقًا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.

وحرص المدير الفني مارسيل كولر على تخصيص بعض التدريبات الخططية قبل أن يُختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستضيف الأهلي الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد بدأ مشواره في الدوري بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم حقق فوزًا آخر على زد بهدف دون رد.