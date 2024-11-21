تعرض 15 شخصًا لهجوم كلب مسعور في المنيا وجهود أمنية لكشف ملابسات الحادث

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بوابة الفجر

تعرض 15 فردًا للإصابة جراء هجوم كلب مسعور يُشتبه في كونه "سلعوة"، وذلك في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى وتسجيل محضر بالحادثة.

تلقى قسم العمليات بالمديرية الأمنية في المنيا بلاغًا عن هجوم الكلب المسعور على المواطنين في مركز ملوي، مما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف وجهاز الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تبين أن 15 شخصًا قد أصيبوا نتيجة الهجوم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما تم إبلاغ النيابة العامة لبدء التحقيقات.

في سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا جهودها لكشف ملابسات وأسباب هذا الحادث المؤسف.

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