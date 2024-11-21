عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم: عيار 24 وعيار 21 وعيار 18

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا بختام تعاملات اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، وذلك تزامنا مع تراجع أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب في السعودية

وتقدم بوابة “الفجر” لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الذهب في السعودية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الذهب اليوم في السعودية - الخميس 21 نوفمبر 2024

1. أسعار الذهب بالجرام (دون مصنعية):

عيار 24 : 321.04 ريال (85.41 دولار).

: 321.04 ريال (85.41 دولار). عيار 22 : 294.41 ريال (78.27 دولار).

: 294.41 ريال (78.27 دولار). عيار 21 : 282.41 ريال (74.11 دولار).

: 282.41 ريال (74.11 دولار). عيار 18: 243.78 ريال (63.81 دولار).

2. أسعار الذهب المستعمل:

عيار 22 : 290.29 ريال.

: 290.29 ريال. عيار 21 : 277.41 ريال.

: 277.41 ريال. عيار 18: 238.78 ريال.

3. متوسط سعر الذهب الجديد مع المصنعية:

عيار 22 : 343.69 ريال.

: 343.69 ريال. عيار 21 : 327.13 ريال.

: 327.13 ريال. عيار 18: 322.50 ريال.

4. أسعار سبائك الذهب في السعودية:

سبيكة 10 غرامات : 3300.37 ريال.

: 3300.37 ريال. سبيكة 50 غرامًا : 16277.14 ريال.

: 16277.14 ريال. سبيكة كيلوغرام: 323295.44 ريال.

سعر الذهب عالميًا

العقود الفورية للذهب : 2657.41 دولار للأوقية (+0.3%).

: 2657.41 دولار للأوقية (+0.3%). العقود الأمريكية الآجلة: 2660 دولارًا للأوقية.

أبرز العوامل المؤثرة:

التوترات الجيوسياسية: تصاعد الحرب الأوكرانية.

استخدام الفيتو الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة. سياسة أسعار الفائدة: مؤشر "فيدووتش" يشير إلى احتمال بنسبة 54% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

نصائح لشراء الذهب أونلاين بأمان: