وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة اليونيسف "احنا المستقبل" احتفالا باليوم العالمي للطفل

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية “احنا المستقبل”، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم  رئيس الجمهورية بالمتحف القومي للحضارة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وذلك نيابة عن السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

 

 وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتضمن الاحتفال فيلمًا تسجيليا عن فعاليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعروض للأطفال، وعرض عن حملة "اختلفنا مش بيفرقنا"، وهي أحدث حملات المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة" مصر في عيون أطفالها"، وسفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم اختتم الحفل بعرض فني لكورال السلام.

1000223380
1000223380
1000223384
1000223384
1000223376
1000223376
1000223364
1000223364
1000223368
1000223368
1000223372
1000223372
1000223360
1000223360
1000223356
1000223356
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتورة سحر السنباطى الدكتور أسامة الأزهري الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم العالمي للطفل لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمجلس القومي للطفولة والأمومة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تستقبل حرم رئيس كولومبيا وتصطحبها لتفقد معرض الأسر المنتجة

وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسى الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

“التضامن” تكشف مفاجأة في واقعة اعتداء مدرسة على طفلة بحضانة

الأكثر قراءة

عاجل - رابط مباشر للاستعلام عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم: عيار 24 وعيار 21 وعيار 18

عاجل - سعر الدولار اليوم في السوق المصرية: تحديث لحظي للبنوك والصرافة

علي ماهر يحذر لاعبي المصري من رباعي الزمالك

عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري