وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة اليونيسف "احنا المستقبل" احتفالا باليوم العالمي للطفل

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية “احنا المستقبل”، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية بالمتحف القومي للحضارة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وذلك نيابة عن السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتضمن الاحتفال فيلمًا تسجيليا عن فعاليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعروض للأطفال، وعرض عن حملة "اختلفنا مش بيفرقنا"، وهي أحدث حملات المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة" مصر في عيون أطفالها"، وسفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم اختتم الحفل بعرض فني لكورال السلام.

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