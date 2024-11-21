حقق لاعبو المنتخب المصري للشطرنج نتائج قوية في الجولة السابعة خلال سادس أيام منافسات البطولة الأفريقية المستمرة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

مصر تنفرد بالصدارة في البطولة الأفريقية للشطرنج

فقد نجح حامد وفا، لاعب منتخب مصر للشطرنج في الفوز على منافسته الأنجولية سانتوس لوثر، وبالتالي يرتفع رصيده إلى ٦ نقاط، وبهذا الفوز يحلق في الصدارة منفردا.

كما فازت جوي روماني لاعبة منتخب مصر للشطرنج على منافستها البطلة الأوغندية سانا، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة السابعة ضمن منافسات البطولة ذاتها، وبذلك تتصدر البطلة المصرية البطولة، برصيد ٥.٥ نقطة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للشطرنج كابتن فرج عمرو المدير الفني والدكتور محمود رشدي وكابتن حسام مسلم.

فيما تضم حكام بطولة إفريقيا للشطرنج جابر منير رئيس الحكام وبيتر فادي نائب رئيس الحكام ويوسف نادر نائب رئيس الحكام، إضافة إلى هدير رأفت عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أحمد ناصر الشريف، عضو اللجنة المنظمة.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.