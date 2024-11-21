بالأسماء.. مصرع شخص وإنقاذ 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة

شهد طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية مصرع مدرب، وانتشال جثته بعد 16 ساعة من الغرق، وإنقاذ 4 اشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص من الخلف، مما تسبب في سقوطها بالمياه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية، من انتشال جثمان مدرب كرة سلة بنادي شباب بلقاس، كان فقد في حادث سير، بعد انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة، بالقرب من مدخل مدينة جمصة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق جمصة، أمام مدخل المدينة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نقل بالميكروباص من الخلف، ما تسبب في سقوطه بالمياه

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 4 ركاب، وهم:

-علاء محمود المطري، 45 سنة، عامل، مقيم بقرية بسنديلة ببلقاس، مصابًا بضيق بالتنفس وكدمات بالجسم

-عصام مصطفى البرعي، 58 سنة، سائق، مقيم ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، مصابًا بضيق تنفس وسحجات وكدمات بالجسم

-ودلال عبدالعزيز عبدالباقي، 35 سنة، مقيمة بقرية البنزينة بالستاموني، مصابة بضيق بالتنفس

- أميرة السيد محمد، 25 سنة، مقيمة بجمصة، مصابة بضيق بالتنفس وكدمات وسحجات.

انتشال جثمان المدرب بعد الحادث والعثور على متعلقاته بالمستشفى

فيما لم يخطر السائق بوجود الضحية معه، ويدعى عمر فرحات إبراهيم، ويبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بمدينة دمياط الجديدة، مدرب كرة سلة بنادي شباب بلقاس، وظل بالمياه حتى عثر والده على متعلقاته الشخصية حقيبة ملابسه ومحفظته وبطاقته الشخصية داخل مستشفى جمصة.

وأخطر الأب الأجهزة الأمنية التي انتقلت مرة أخرى لمكان الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثمان الشاب في الترعة، وجرى انتشاله بعد 16 ساعة من الحادث، ونقله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.