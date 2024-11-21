عاجل - أسعار الذهب عالميًا: هل يستمر الاتجاه الصعودي؟

على المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2654.50 دولار للأونصة وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأونصة.

وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 بالمئة بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة دون مصنعية كما يلي:-

عيار الذهب سعر الشراء سعر البيع عيار 24 4302 جنيهًا 4280 جنيهًا عيار 21 3765 جنيه 3745 جنيهًا عيار 18 3227 جنيهات 3210 جنيهًا عيار 14 2510 جنيهًا 2496 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 30120 جنيهًا للشراء

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

التوترات الجيوسياسية: تصاعد الحرب الأوكرانية.

استخدام الفيتو الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة. سياسة أسعار الفائدة: مؤشر "فيدووتش" يشير إلى احتمال بنسبة 54% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

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