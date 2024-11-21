عاجل - أسعار الذهب عالميًا: هل يستمر الاتجاه الصعودي؟

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أسعار الذهب العالمية
أسعار الذهب العالمية

على المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2654.50 دولار للأونصة وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأونصة.

وذكر مؤشر فيدووتش لشركة سي.إم.ئي للخدمات المالية أن الأسواق ترى الآن احتمالا بنسبة 54 بالمئة بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة دون مصنعية كما يلي:- 

عيار الذهبسعر الشراء سعر البيع
عيار 24  4302 جنيهًا4280 جنيهًا
عيار 21 3765  جنيه3745 جنيهًا 
عيار 18 3227 جنيهات 3210 جنيهًا 
عيار 14  2510 جنيهًا  2496 جنيهًا
 سعر الجنيه الذهب   30120 جنيهًا للشراء
   

 

 

 

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

  1. التوترات الجيوسياسية:
    • تصاعد الحرب الأوكرانية.
    • استخدام الفيتو الأمريكي بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة.
  2. سياسة أسعار الفائدة:
    • مؤشر "فيدووتش" يشير إلى احتمال بنسبة 54% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

 

نصائح لشراء الذهب أونلاين بأمان:

  1. اختر مواقع معروفة وموثوقة.
  2. تأكد من قراءة المراجعات والتقييمات.
  3. تحقق من سياسات الاسترجاع وضمان الأصالة.
  4. استخدم وسائل دفع آمنة (بطاقات ائتمان أو خدمات الدفع الإلكتروني).
  5. قارن الأسعار مع السوق المحلية.
  6. تأكد من وضوح تكلفة المصنعية والشحن.
  7. اطلب فاتورة مفصلة مع الشراء.
  8. تفحص وزن ونقاء الذهب عند الاستلام.
  9. تجنب الشراء من مواقع غير معروفة أو دون ضمانات.
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