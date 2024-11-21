عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

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الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم

الهجوم: محمود كهربا - سمير محمد.

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