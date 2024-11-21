"تعال إلى فنربخشة".. مشجعو الفريق التركي يدشنون حملة لجذب رونالدو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الخميس، أن جماهير فنربخشة أطلقت حملة بعنوان "تعال إلى فنربخشة" لجذب النجم كريستيانو رونالدو، بينما يفاوض مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، للحصول على خدمات قائد النصر السعودي.

مشجعو الفريق التركي يدشنون حملة لجذب كريستيانو

وأكدت الصحيفة أن مورينيو قد اتصل برونالدو لاستفسار عن وضعه الحالي مع فريق النصر، وذلك في ظل الشائعات حول إمكانية رحيله عن المملكة العربية السعودية.
وقالت سبورت إنه خلال المكالمة، طرح مورينيو سؤالًا على رونالدو حول رضاه في النصر، حيث قال له: "هل أنت سعيد هناك؟ لقد سمعنا شائعات تفيد بأنك تريد المغادرة".

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وأوضحت الصحيفة أن المدرب البرتغالي استفسر أيضًا عن إمكانية عودة رونالدو إلى تركيا، حيث قال له: "إذا قررت مغادرة النصر، هل ترغب في الانضمام إلى فينربخشة؟".

من جهة أخرى، ذكرت سبورت أن المدير الرياضي لفينربخشة، ماريو برانكو، قد بدأ بالفعل محادثات مع النصر حول الصفقة المحتملة.
الجدير بالذكر أن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر يستمر حتى عام 2025، ولكن إدارة النادي السعودي لم تغلق الباب أمام مغادرته.

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