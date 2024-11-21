عاجل - سعر الدولار اليوم في السوق المصرية: تحديث لحظي للبنوك والصرافة

تقارير وحوارات
سعر الدولار بعد قرار
سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

اجتمع البنك المركزي مساء اليوم الخميس للمرة السابعة على التوالي خلال عام 2024، حيث كان من المقرر مناقشة وتحديد سعر الفائدة.

كان آخر اجتماع للبنك المركزي يوم 17 أكتوبر الماضي، وتم خلاله الإبقاء على نفس أسعار العائد الأساسية وهي، 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم بختام التعاملات البنكية اليوم الخميس وسجل ما يلي:

سعر الشراء: 49.60 جنيه.

سعر البيع: 49.70 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم بختام التعاملات البنكية اليوم الخميس وسجل ما يلي:

سعر الشراء: 49.60 جنيه.

سعر البيع: 49.70 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند:

سعر الشراء: 49.62 جنيه.

سعر البيع: 49.71 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بعد انخفاض سعر الدولار اليوم في البنوك، سجل في بنك القاهرة الآن:

سعر الشراء: 49.60 جنيه.

سعر البيع: 49.70 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس بعد تراجعه الأخير مسجلًا ما يلي:

سعر الشراء: 49.62 جنيه.

سعر البيع: 49.70 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست

استقر سعر الدولار اليوم في بنك نكست وذلك عقب التراجع الأخير له قبل اجتماع البنك المركزي.

سعر الشراء: 49.60 جنيه.

سعر البيع: 49.70 جنيه.

وكان الدولار سجل ارتفاع بنحو 22 قرشا بنهاية التعاملات أمس الأربعاء بين البنوك ليسجل الجنيه أدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط زيادة الطلب على العملة.

 

سعر الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات المسائية اليوم

  • البنك الأهلي المصري: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع للشراء والبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
  • بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.71 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.
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