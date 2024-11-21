أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلًا كبيرًا بعد تأكيده لـ "اليوتيوبر" الشهير "مستر بيست" أنه يطمح للعيش حتى عمر الـ100 عام، وذلك خلال حوار مثير في قناة رونالدو الرسمية على "يوتيوب".

"ستموت قريبًا".. ماذا كان رد رونالدو عندما سخر منه "مستر بيست"؟

وخلال الحوار، قال رونالدو: "أبلغ من العمر 39 عامًا وبضعة أشهر.." ليرد عليه "مستر بيست" مازحًا: "تقريبًا 40 عامًا، أنت في طريقك إلى الموت، لقد بدأت تتقدم في السن".

ورد رونالدو بثقة على صاحب أعلى عدد مشتركين على منصة "يوتيوب" قائلًا: "أود أن أخبرك أنني أنوي أن أعيش حتى عمر الـ100 عام".

وتم تداول هذا المقطع على نطاق واسع بين مستخدمي منصة "إكس"، مما أثار العديد من التعليقات حول طموحات لاعب النصر السعودي.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو كان يخلق ضجة وتوقعات كبيرة حول هوية ضيفه القادم، حيث قام بنشر مقطعين تشويقيين على قناته دون الكشف اسم الضيف، مما زاد من حماس الجمهور وأطلق العنان للنظريات والتكهنات حول من قد يكون.

واعتقد الكثيرون أن الضيف سيكون ليونيل ميسي، الذي يتمتع بتنافسية كبيرة معه على مر السنين، والذي يُعرف بعلاقة جيدة بينهما.

ومع ذلك، فاجأ رونالدو الجميع بالإعلان عن أنه سيتعاون مع منافسه الجديد، "مستر بيست"، الذي يُعتبر أشهر "يوتيوبر" في العالم بــ331 مليون مشترك، حيث أشار رونالدو في عدة مناسبات إلى رغبته في التفوق عليه.