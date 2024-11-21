باريس سان جيرمان يحسم مصير حكيمي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات حول استمرار مدافع فريق باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، مع الفريق الفرنسي خلال الفترة الحالية من الموسم.

وينتهي عقد المدافع المغربي حكيمي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2026، وقد انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية عام 2021.


وأفادت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، أن نادي باريس سان جيرمان جدد عقد أشرف حكيمي مع الفريق لمدة 3 سنوات إضافية.

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وأشارت وبهذا ينتهي عقد أشرف حكيمي الجديد مع الفريق الفرنسي في صيف 2029. 


وشارك حكيمي خلال 133 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه، واستطاع تسجيل 16 هدفًا وقام بصناعة 21 هدفًا طوال مسيرته مع النادي الفرنسي.


وسيتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد حكيمي مع النادي الباريسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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