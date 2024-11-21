عاجل - أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح الجديد وكيفية السداد بالتقسيط

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الطرح الخامس من شقق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 5) لذوي الهمم من محدودي ومتوسطي الدخل، إذ يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية بنظام الاستلام الفوري، بالإضافة إلى وحدات أخرى سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من تاريخ غلق باب التقديم، مما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

تفاصيل الطرح الخامس لشقق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين 5)

مواعيد شراء كراسة الشروط والتقديم:

ذوي الهمم: بدءًا من 18 نوفمبر 2024 وحتى 25 نوفمبر 2024.

جميع المواطنين: بدءًا من 26 نوفمبر 2024 وحتى 24 ديسمبر 2024.



أماكن شراء كراسة الشروط:

تتوفر كراسات الشروط في مكاتب البريد المميكنة بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.

تكلفة كراسة الشروط:

300 جنيه مصري، بالإضافة إلى 355 جنيهًا مصروفات إدارية.

أنواع الوحدات السكنية:

وحدات استلام فوري: جاهزة للسكن فور التخصيص. وحدات تسليم بعد 36 شهرًا: تُسلم خلال ثلاث سنوات من غلق باب الحجز.

تفاصيل التمويل العقاري:

يتم تطبيق نظام التمويل العقاري بأسعار فائدة منخفضة: 8% سنويًا لمحدودي الدخل. 12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

مدة التمويل : تصل إلى 20 عامًا .

: تصل إلى . مقدم الحجز : يبدأ من 20،000 جنيه للوحدات في المحافظات. 30،000 جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

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شروط حجز الإسكان الاجتماعي:

الجنسية والعمر: أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. عدد الوحدات: لا يحق للمتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) حجز أكثر من وحدة واحدة. الأغراض السكنية: الوحدات مخصصة للسكن فقط ولا يجوز استخدامها لأي أغراض أخرى. السابق تخصيص وحدات: لا يجوز للمتقدم أو أسرته أن يكونوا قد استفادوا من أي مشروعات إسكان اجتماعي سابقًا أو حصلوا على دعم من جهات حكومية.

خطوات حجز سكن الإسكان الاجتماعي:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي: رابط الموقع تسجيل الحساب الشخصي. ملء البيانات المطلوبة: الرقم القومي.

رقم الهاتف المحمول. استلام كود التفعيل وتفعيله. تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط. ملء استمارة الحجز وتحميل المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

. مستندات تثبت إجمالي الدخل الشهري .

. إيصالات المرافق (الكهرباء/المياه/الغاز).

شهادة الحالة الاجتماعية (وثيقة زواج/طلاق/وفاة).

طرق التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي: