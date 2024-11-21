عاجل - الاستعلام عن تسجيل الطلاب الجدد في المدارس لعام 2025 عبر موقع وزارة التعليم

وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 للمدارس يوم السبت 11 يناير 2025، يشمل هذا الموعد الصفوف الانتقالية في مراحل التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي، ستجرى الامتحانات وفقًا لجداول تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لضمان سير العملية الامتحانية بطريقة منظمة.

امتحانات الشهادات النهائية

أما بالنسبة للطلاب في السنوات النهائية، مثل طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، فإن مواعيد الامتحانات قد تختلف قليلًا حسب الإدارة التعليمية، ولكنها تبقى في نفس الإطار الزمني، ينصح الطلاب بمتابعة الإعلانات الرسمية للحصول على الجداول المفصلة لموادهم.

موعد اجازة نصف العام 2025 للمدارس

بداية ونهاية الإجازة

من المتوقع أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة 15 يومًا، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، تعد هذه الإجازة فرصة ذهبية للطلاب للاستراحة، واستعادة النشاط قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

أهمية الإجازة للطلاب

تمثل هذه الفترة فرصة ليس فقط للراحة، بل أيضًا لمراجعة المواد الدراسية والاستعداد للمناهج القادمة، يمكن للطلاب استخدام هذه الفترة لتنمية مهاراتهم الشخصية أو المشاركة في الأنشطة الترفيهية والتعليمية.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

أما بالنسبة للجامعات، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات نصف العام الدراسي 2025 ستبدأ في أول يناير 2025 وتستمر حتى منتصف الشهر نفسه، يختلف الجدول الزمني بين الجامعات حسب سياسة كل مؤسسة تعليمية، مما يجعل من الضروري متابعة المواقع الرسمية للجامعات للحصول على التفاصيل الدقيقة.

نصائح للاستعداد لامتحانات نصف العام 2025