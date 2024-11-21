نقيب الأطباء: أطباء التجميل هم الفئة الأكثر ارتكابًا للأخطاء الجسيمة

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قرار تعديل قانون العيادات من سكني لإداري ليس في صالح المريض، كما أن العيادات تحصل على تراخيصها من المحافظة ولا يجوز غلقها بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز مطالبة الطبيب بالتصالح وهو حاصل على التراخيص اللازمة من المحافظة، كما أن قانون المنشآت الطبية لا ينص على أن تكون العيادات إدارية.

وأضاف عبدالحي، خلال مقابلته، لـ برنامج "بتوقيت العاشرة"، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن قانون المسؤولية الطبية أهم قانون ينتظره الأطباء ونعمل عليه منذ 8 سنوات، كما أن مجلس الوزراء أصدر بيانًا بالموافقة على قانون المسؤولية الطبية وعرضه على مجلس النواب، كما أن لجنة المسؤولية الطبية ستتولى الدفاع عن الطبيب أمام جهات التقاضي، كما إنه لم يحدث أبدًا أن يرتكب طبيب أي خطأ طبي ولا يعاقب عليه، كما أن أطباء التجميل هم الفئة الأكثر ارتكابًا للأخطاء الجسيمة ما بين الاطباء نظرًا لطبيعة أعمالهم.

وأوضح عبدالحي، أنه يوافق على عرض الأطباء أمام النيابة في حالة الأخطاء الجسيمة أما في حال الأخطاء الفنية يعرض على لجنة أمام النقابة، كما أنه نتحفظ على مادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية ونطالب بأن لا يطبق على الطبيب.