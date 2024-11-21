لم أر مثله.. ليفاندوفسكي يتحدث عن يامال

الفجر الرياضي
يامال وليفاندوفسكي
يامال وليفاندوفسكي

تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، عن موهبة زميله في الفريق، لامين يامال، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بما يقدمه في هذا السن.

ليفاندوفسكي: ما يفعله يامال في هذا العمر مستحيل

قال ليفاندوفسكي في تصريحاته، اليوم الخميس: "المرة الأولى التي رأيت فيها لامين يامال في التدريبات.. كان عمره 15 عامًا".

وأضاف البولندي قائلًا: "لقد رأيت الكثير من المواهب في حياتي، ولكن لم أر مثل هذا أبدًا: يا إلهي، لقد كان الأمر مذهلًا".

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وواصل ليفاندوفسكي متحدثًا بانبهار عن يامال: "كيف يفعل ذلك في هذا العمر؟ أقسم أنه مستحيل".

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