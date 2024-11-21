عاجل - رابط مباشر للاستعلام عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بشكل رسمي عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مراحل النقل والشهادة الإعدادية في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، كما أعلنت موعد إجازة نصف العام لجميع الطلاب، وبهذه المناسبة، سوف نقدم لكم في هذا المقال كافة المواعيد الخاصة بالإمتحانات والإجازة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ومن خلال الخريطة تبين أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وأكدت الوزارة أن الامتحانات لن تبدأ قبل يوم 11 يناير وذلك وفقًا لحسابات الوزارة والمواعيد المحددة. ويمكن متابعة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول من هنا.

موعد إجازة نصف العام في مصر

وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن إجازة نصف العام سوف تبدأ يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، بينما تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، بما يقرب من أسبوعين تقريبًا.

ونود أن نشير في النهاية إلى أن مواعيد إجازة نصف العام الدراسي تسري على كل طلاب المراحل النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الفنية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتي حددت في الخريطة الزمنية المعلنة أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ لجميع صفوف النقل والثانوي الفني والثانوي العام والشهادة الإعدادية بدءًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 وسوف تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا وبعدها يتم عقد امتحان نهاية العام.

استعدادات امتحانات الترم الأول 2024\2025

أوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة إلى امتحانات الترم الأول 2024\2025 تكون على مسؤولية المديريات التعليمية لضمان حسن سير امتحانات صفوف النقل بالسنوات المختلفة والشهادة الإعدادية، مؤكدًا على ضرورة إجراء الامتحانات بشكل آمن والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تظهر خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى النجاح الذي حققته الوزارة في القضاء على مشكلات الكثافة الطلابية، وسد عجز المعلمين، باعتبارها أهم المعوقات التي كانت تواجه الوزارة بداية هذا العام الدراسي 2024\2025.

تعليمات امتحانات نصف العام الدراسي 2024\2025

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين الذين يتم اختيارهم بواسطة مديري الإدارات التعليمية، مشيرا إلى بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها خلال فترة إجراء الامتحانات، والتي تتضمن حظر اصطحاب الهواتف للطلاب والمراقبين والملاحظين وجميع الفئات التي تعمل في الامتحانات داخل اللجان.



تعليمات للمعلمين في امتحانات نصف العام الدراسي 2025

كما وجه وزير التربية والتعليم أيضًا خلال اجتماعه، بعض التعليمات للمعلمين خلال فترة امتحانات نصف العام الدراسي 2025، منها منع مراقبة أي معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذي لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أي معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين في القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.

موعد امتحانات نصف العام 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل التي تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية، بداية من يوم 11 يناير 2025، ذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2024\2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025

1- تستمر فترة الدراسة في الترم الأول 2024\2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير المقبل.

2- بداية امتحانات الترم الأول بداية من يوم 11 يناير 2025 لطلاب صفوف النقل.

3- بداية إجازة نصف العام 2025 بداية من يوم السبت الموافق 25\1\2025، على أن تستمر فترة الإجازة لمدة أسبوعين.

4- تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس 6 فبراير 2025.

5- بداية الفصل الدراسي الثاني 2024\2025 بداية من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

6- تنتهي فترة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025 في يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

7- بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 24 مايو 2025.

8- انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024\2025 بداية من يوم السبت الموافق 31 من شهر مايو 2025.

9- انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024\2025 بداية من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.