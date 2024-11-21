عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن بقاء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في منصبه وتمديد عقده بشكل رسمي.

مانشستر سيتي يمدد عقد جوارديولا

نشر حساب مانشستر سيتي الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معلنًا خلاله عن تمديد عقد جوارديولا ليستمر مدربًا لبطل البريميرليج لفترة أخرى.

وكتب حساب مانشستر سيتي: “يسرنا الإعلان عن تمديد التعاقد مع الأفضل في العالم، بيب جوارديولا باق في الاتحاد”.

ونجح نادي مانشستر سيتي، في إسدال الستار على ملف تمديد عقد جوارديولا، بعد الأحاديث التي تم تداولها في الفترة الماضية حول إمكانية رحيله.

txt

نيفيل يشكك في احترافية ثنائي مانشستر يونايتد

txt

آخر تطورات إصابة نجم ريال مدريد

وأشار النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، إلى إن بيب جوارديولا وقع عقداً جديداً لمدة عامين.

وجاء في بيان النادي: “ستعني الصفقة الجديدة للكتالوني، أنه أمضى أكثر من عقد من الزمان كمدير فني لمانشستر سيتي”.

وواصل: “كان وقت جوارديولا في سيتي مليئًا بالنجاح. فقد فاز حتى الآن بـ 18 لقبًا رئيسيًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا”.

الإسباني بيب جوارديولا بيب جوارديولا جوارديولا تمديد عقد جوارديولا مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

برشلونة يقترب من إنهاء صفقة نجم ميلان الإيطالي

برشلونة يقترب من إنهاء صفقة ألمانية قوية

الأكثر قراءة

عاجل - رابط مباشر للاستعلام عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - سعر الدولار اليوم في السوق المصرية: تحديث لحظي للبنوك والصرافة

عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم: عيار 24 وعيار 21 وعيار 18

عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

إنريكي يطالب لاعبي سان جيرمان بهذا الأمر

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري