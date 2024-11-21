عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن بقاء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في منصبه وتمديد عقده بشكل رسمي.

مانشستر سيتي يمدد عقد جوارديولا

نشر حساب مانشستر سيتي الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معلنًا خلاله عن تمديد عقد جوارديولا ليستمر مدربًا لبطل البريميرليج لفترة أخرى.

وكتب حساب مانشستر سيتي: “يسرنا الإعلان عن تمديد التعاقد مع الأفضل في العالم، بيب جوارديولا باق في الاتحاد”.

ونجح نادي مانشستر سيتي، في إسدال الستار على ملف تمديد عقد جوارديولا، بعد الأحاديث التي تم تداولها في الفترة الماضية حول إمكانية رحيله.

وأشار النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، إلى إن بيب جوارديولا وقع عقداً جديداً لمدة عامين.

وجاء في بيان النادي: “ستعني الصفقة الجديدة للكتالوني، أنه أمضى أكثر من عقد من الزمان كمدير فني لمانشستر سيتي”.

وواصل: “كان وقت جوارديولا في سيتي مليئًا بالنجاح. فقد فاز حتى الآن بـ 18 لقبًا رئيسيًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا”.