طالب لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لاعبيه بضرورة العودة للإيقاع الطبيعي في أسرع وقت، قبل مواجهة تولوز غدا الجمعة.

إنريكي يطالب لاعبي سان جيرمان بهذا الأمر

ويلتقي سان جيرمان مع ضيفه تولوز غدا، ضمن منافسات المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث يسعى فريق العاصمة الفرنسية لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب المسابقة، والحصول على دفعة معنوية، قبل لقائه المرتقب مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الثلاثاء القادم، بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي حاليا برصيد 29 نقطة من 11 لقاء، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه موناكو، فيما يحتل تولوز المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، للحديث عن المباراة التي تأتي عقب انتهاء روزنامة المباريات الدولية الأخيرة "نحن بحاجة للعودة إلى الإيقاع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من التعامل مع المباريات المقبلة".

وتحدث المدرب الفرنسي عن فريق تولوز، حيث قال "لقد جاءوا وفازوا هنا في حديقة الأمراء الموسم الماضي، لذا يتعين علينا أن نكون مستعدين ونرى مدى لياقة كل لاعب من لاعبينا".

أضاف إنريكي "المباريات بعد فترة التوقف الدولي تكون دائمًا خاصة. يجب أن تأخذ في الاعتبار المباراة التي سنلعبها والمباريات التي خاضها اللاعبون مع منتخباتهم الوطنية".

وتابع "يتعين علينا أن نأخذ كل ذلك في الاعتبار قبل الاستعداد للمباراة المقبلة. ستكون مواجهة صعبة، إنهم في حالة جيدة، وأعلم أنه يتعين علينا أن نكون على مستوى عالٍ وإلا سيسببون لنا مشاكل".