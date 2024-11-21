عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

شهد سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-11-2024، في معظم البنوك تراجعًا طفيفًا؛ وعلى الرغم من التراجع العام، هناك تباين طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث يختلف سعر الشراء والبيع بجزء بسيط من الجنيه، ويتأثر سعر الصرف بشكل مباشر بالعرض والطلب على العملتين في السوق.



سعر صرف الريال السعودي في ميد بنك

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في ميد بنك، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وانخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، إلى 13.16 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك البركة الإسلامي، إلى نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك مصر، اليوم الخميس، إلى مستوى 13.18 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

وصل سعر صرف الريال السعودي، اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، إلى 13.14 جنيه للشراء، و13.25 للبيع.

سعر صرف الريال السعودى في بنك الإسكندرية

انخفض سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، إلى 13.25 جنيه للشراء، و13.31 للبيع.

سعر الريال



سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في المصرف المتحد، نحو 12.80جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى مستوى 13.15 جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر صرف الريال السعودي في بنك نكست

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك نكست، نحو 12.21جنيه للشراء، و13.26 للبيع.



سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي الكويتي، إلى نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.27 للبيع.