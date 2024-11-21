علي ماهر يحذر لاعبي المصري من رباعي الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

نبه علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، لاعبيه إلى خطورة رباعي الزمالك: ناصر منسي، ناصر ماهر، أحمد زيزو وعبد الله السعيد، قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في الدوري.

علي ماهر يحذر لاعبي المصري

أكد على ضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والحفاظ على توازن الخطوط.

ويواصل فريق النادي المصري، تحت إشراف علي ماهر، تحضيراته للمباراة الهامة ضد الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري.

txt

إنريكي يطالب لاعبي سان جيرمان بهذا الأمر

txt

نجم أتلتيكو مدريد يغيب بسبب الإصابة

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين مؤخرًا، حيث فاز في الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، ثم حقق انتصارًا عريضًا في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويواجه الفريق المصري تحديات بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه قبل اللقاء المرتقب، فيما يبحث الجهاز الفني بقيادة علي ماهر عن حلول لتعويض الغيابات.

من جانبه، عقد علي ماهر اجتماعًا مع لاعبي الفريق، حيث قدم لهم بعض التوجيهات الفنية استعدادًا للمباراة، مشددًا على أن الفرصة ستكون متاحة للجميع في المباريات المقبلة، وأن الأفضل هو من سيحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

علي ماهر عبد الله السعيد رباعي الزمالك فريق النادي المصري

الأكثر قراءة

عاجل - رابط مباشر للاستعلام عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025

عاجل - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل - أسعار الذهب في السعودية اليوم: عيار 24 وعيار 21 وعيار 18

عاجل - سعر الدولار اليوم في السوق المصرية: تحديث لحظي للبنوك والصرافة

علي ماهر يحذر لاعبي المصري من رباعي الزمالك

عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري