علي ماهر يحذر لاعبي المصري من رباعي الزمالك

نبه علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، لاعبيه إلى خطورة رباعي الزمالك: ناصر منسي، ناصر ماهر، أحمد زيزو وعبد الله السعيد، قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في الدوري.

علي ماهر يحذر لاعبي المصري

أكد على ضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية والحفاظ على توازن الخطوط.

ويواصل فريق النادي المصري، تحت إشراف علي ماهر، تحضيراته للمباراة الهامة ضد الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين مؤخرًا، حيث فاز في الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، ثم حقق انتصارًا عريضًا في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

ويواجه الفريق المصري تحديات بسبب الإصابات التي ضربت صفوفه قبل اللقاء المرتقب، فيما يبحث الجهاز الفني بقيادة علي ماهر عن حلول لتعويض الغيابات.

من جانبه، عقد علي ماهر اجتماعًا مع لاعبي الفريق، حيث قدم لهم بعض التوجيهات الفنية استعدادًا للمباراة، مشددًا على أن الفرصة ستكون متاحة للجميع في المباريات المقبلة، وأن الأفضل هو من سيحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.