عاجل.. مانشستر سيتي يعلن تجديد تعاقده مع بيب جوارديولا

توصل مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق رسمي مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا على تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2024/2025.

جوارديولا مستمر مع السيتي حتى 2027

وأعلن المان سيتي عبر موقعه الرسمي، عن تجديد التعاقد مع الإسباني جوارديولا لمدة موسم واحد، وتحديدًا حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي آخر.

وتولى جوارديولا قيادة السيتيزنز عام 2016، خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بليجريني.

وقاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي لتحقيق العديد من الألقاب والإنجازات الكروية، وعلى رأسهم بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

ويحتل السيتي وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط، عن المتصدر نادي ليفربول.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب الاتحاد أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.