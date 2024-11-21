رسميا .. إنضمام اينو وزيزو للجهاز الفنى لمنتخب السويس

رسميا.. إنضمام اينو وزيزو للجهاز الفنى لمنتخب السويس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر علاء منير المدير الفنى للفريق الأول بنادى منتخب السويس ضم إينو أحمد وعبد العزيز صالح زيزو ثنائي قطاع الناشئين للجهاز الفنى للفريق بدورى المحترفين.

وكان أعلن مسؤولو مجلس إدارة نادى منتخب السويس برئاسة أسامة الموشي الاستعانه بالمدرب علاء منير مدير فني قطاع الناشئين بالنادي لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب أحمد عبد المقصود الذى رحل عن الفريق بعد مباراة المقاولون العرب الأخيرة بدورى المحترفين.

وكما جاء تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب السويس كالتالى:

علاء منير مدير فني، اينو أحمد مدرب عام، أحمد زغلول مدرب مساعد، عبد العزيز صالح مدرب مساعد، عاطف محرم مدرب حراس، أمير خليفه محلل أداء.

كما يستعد منتخب السويس لمباراة بروكسي القادمة المقرر اقامتها يوم الاحد القادم الساعة الثانية والنصف في الاسبوع التاسع ضمن منافسات دورى المحترفين موسم 2024-2025.


والجدير بالذكر ان منتخب السويس يحتل المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بجدول ترتيب دوري المحترفين.

السويس مظاليم المظاليم بحري منتخب السويس

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