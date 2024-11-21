عاجل.. أول تعليق من جوارديولا بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
جوارديولا
جوارديولا

 تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن خطوة تمديد عقده مع النادي الإنجليزي لمدة عامين إضافيين، ليستمر معه حتى صيف 2027.

تصريحات جوارديولا بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: “مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي".

وتابع: “هذا هو موسمي التاسع هنا؛ لقد مررنا بالعديد من الأوقات الرائعة معًا. لدي شعور خاص حقًا بهذا النادي لكرة القدم، لهذا السبب أنا سعيد جدًا بالبقاء لموسمين آخرين".

وأضاف: “شكرًا للجميع على الاستمرار في الثقة بي ودعمي - المالك والرئيس خلدون وفيران وتكسيكي واللاعبين وبالطبع المشجعين، كل من ارتبط بمانشستر سيتي. لقد كان شرفًا ومتعة وامتيازًا دائمًا أن أكون هنا.

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عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

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موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وواصل: “لقد قلت هذا مرات عديدة من قبل، لكن لدي كل ما يمكن أن يتمنى أي مدرب أن يحصل عليه، وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

واختتم: “آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل. سيكون هذا هو تركيزي".

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