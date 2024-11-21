مصرع وإصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل فى أسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11شخصا آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب

واسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة 11 شخصا وتم نقل الجثتان إلى مشرحة المستشفى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة