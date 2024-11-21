مصرع وإصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل فى أسيوط

محافظات
الحادث
الحادث

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11شخصا آخرين إثر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب 

 

واسفر الحادث عن مصرع شخصان وإصابة 11 شخصا وتم نقل الجثتان إلى مشرحة المستشفى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

اسيوط اسيو اصابة 11 شخص الب إصابة 13 شخصا ألا الأسعاف الجن إصابة 13 شخص البداية الجثتان الجنائي الجنائية العر العرض إلحاد الحادث العام العامة العلاج العو اصابة 11 شخصا أسفر اسع اصابة اصابة 11 إصابة 13

مواد متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان

جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول "مخاطر الهجرة غير الشرعية"

رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء

تاج يعلن عن إنشاء نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يستقبل عضو الأمانة العامة بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية

وكيل صحة أسيوط يشهد ختام تدريب 75 فنيًا على الأشعة المقطعية بمستشفيات الصحة بالمحافظة

حبشى وجبر وأبوالنصر والمنشاوى يشهدون ندوة تحت عنوان مخاطر الهجرة غير الشرعية بجامعة أسيوط

رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد سير العمل بمحطة مياه 30 يونيو بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

ياسر ريان: ملف انتقال نجلي إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي مقفول.. وتركيزه حاليا مع فريق البنك

ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب

تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة

ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي

وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي

راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري

راضي الجعايدي: علي معلول قدم مسيرة تاريخية مع الأهلي.. وهذا سبب عدم تألقه مع منتخب تونس