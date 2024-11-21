فوز العبور والنصر والإنتاج الحربي وتعادل جمهورية شبين بدوري القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة والجولة التاسعة للمجموعة الرابعة بمجموعتي القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني عن فوز فريق النصر متصدر المجموعة بقيادة شريف الخشاب على فريق نجمه سيناء بقيادة حاتم حسن بهدف دون رد سجله سالم كمال.

- فوز فريق العبور بقيادة حسام عوض على فريق 6 أكتوبر بقيادة أحمد الضظوي بثلاثية مقابل هدفين.



- فوز فريق المريخ بقيادة محمد ياسين على فريق الشرقيه بقيادة خالد القماش بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن السادات ومحمد فراج.



وتختتم الجولة الجمعة حيث يلعب مستقبل سبورت مع جنوب سيناء والشمس مع بور فؤاد.



المجموعة الرابعة

-فوز فريق الإنتاج الحربي بقيادة أيمن عبد العزيز على فريق الو ايجيبت بقيادة محمد جمال بهدفين دون رد.

- فوز فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده على فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن بهدف دون رد سجله محمد مفتاح.



-تعادل فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي مع فريق دياموند بقيادة محمد صلاح بهدف لمثله حيث تقدم ايسترن بهدف محمد انور اللمبي وتعادل أحمد جعفر من ركلة جزاء.

- تعادل فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور مع فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال بهدف لمثله تقدم جمهورية شبين بهدف اسلام فريد وتعادل دبش للنجوم.

- تعادل فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو مع فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني سلبيًا.