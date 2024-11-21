إصابة شخصان إثر انقلاب تروسيكل بقرية الفليو بمركز أبوتيج فى أسيوط

إصيب شخصان إثر حادث انقلاب تروسيكل بقرية الفليو بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب تروسيكل بقرية الفليو بمركز أبوتيج

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب تروسيكل بقرية الفليو بمركز أبوتيج

واسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة