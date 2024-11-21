صافرة محمد معروف تقود مباراة الأهلي والاتحاد

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمد معروف.

ويعاون معروف كلا من هاني عبد الفتاح مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، ويتواجد إبراهيم محجوب حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا وائل فرحان ويعاونه محمود أبو الرجال.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.