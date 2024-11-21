أعلن مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد عقد المدرب بيب جوراديولا، ليواصل مسيرته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

بيب جوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي

يأتي ذلك بعد انتشار العديد من التكهنات الصحفية التي أفادت بأن جوارديولا لن يواصل قيادته للفريق الفترة القادمة.

وقام النادي بالنشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا يؤكد من خلاله تجديد عقد بيب جوارديولا لمدة عام واحد مع خيار عام إضافي.

وبذلك سوف ينتهي عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027.

يذكر أن صاحب الـ 53 عامًا قد انتقل لتدريب مانشستر سيتي في عام 2016، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.