الأهلي يستعيد الخماسي المصاب قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

استعاد النادي الأهلي، اليوم الخميس، خدمات خمسة من لاعبيه المصابين قبل اللقاء المنتظر أمام الاتحاد السكندري، والذي سيقام غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.

الأهلي يستعيد الخماسي المصاب

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات، أن الخماسي: كريم نيدفيد، محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ومروان عطية، قد تعافوا تمامًا من إصاباتهم وشاركوا في مران الفريق اليوم بشكل طبيعي، ليكونوا جاهزين للمشاركة في المباراة ضد الاتحاد السكندري.

أما بالنسبة لترتيب الفريقين في الدوري، فيتربع الأهلي على قمة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الزمالك والاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.