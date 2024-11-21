الاتحاد الأوروبي يخطط لاستراتيجية بنّاءة مع إدارة ترامب الجديدة لمواجهة تحديات التجارة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنّي نهج بنّاء في التعامل مع إدارة دونالد ترامب القادمة بشأن القضايا التجارية، مع إعداد خطة استجابة منسقة في حال تم فرض تعريفات جمركية جديدة.





وخلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، توصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة، وفقًا لموقع ديفديسكورس.





في عهد ترامب السابق، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقوم إدارة بايدن بتعليقها لاحقًا. وفي هذا السياق، شدّد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، على ضرورة تفادي النزاعات التجارية السابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين، مع التأكيد على أن الاتحاد لن يتردد في اتخاذ إجراءات متوازنة إذا تضررت مصالحه.





كما أكد دومبروفسكيس أهمية اتخاذ ردود فعل دقيقة ومتناسبة تجاه أي إجراءات أمريكية قد تكون معاكسة. وفي الوقت ذاته، يظل الاتحاد ملتزمًا بمتابعة أجندة تجارية إيجابية، بما في ذلك الحفاظ على الهدنة الحالية بشأن التعريفات الجمركية المتعلقة بدعم الطائرات حتى عام 2026.





يُذكر أن إدارة ترامب فرضت في عام 2018 تعريفات جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار)، وهو ما دفع الاتحاد للرد بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو.