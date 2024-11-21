"يوم عنيف".. 47 شهيدًا و22 جريحًا جراء الغارات إلإسرائيلية على محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان

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بوابة الفجر

أعلن محافظ بعلبك - الهرمل (شرقي لبنان) بشير خضر، أن عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على ‎المحافظة اليوم الخميس، بلغ حتى اللحظة 47، والجرحى 22.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بشير خضر: "يوم عنيف جدا على ‎بعلبك ‎الهرمل، تم استهداف كل من: مقنة، بيت شاما، يونين، بريتال، السفري، حور تعلا، بوداي، وادي أم علي، فلاوى، النبي شيت، عمشكي، نبحا، وحوش الرافقة".

وأضاف خضر: "وقد بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 47، والجرحى 22. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة، بحثا عن مفقودين".

يوم عنيف جدًا على #بعلبك #الهرمل، تم استهداف كل من: مقنة، بيت شاما، يونين، بريتال، السفري، حور تعلا، بوداي، وادي ام علي، فلاوى، النبي شيت، عمشكي، نبحا، وحوش الرافقة.

وأفادت مراسلة RT اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي شن 18 غارة استهدفت 12 بلدة في البقاع شرقي لبنان.

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