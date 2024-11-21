العين يستهل حقبة جارديم برباعية في العروبة بالدوري الإماراتي

الفجر الرياضي
العين
العين

استعاد العين نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

العين يستهل حقبة جارديم برباعية في العروبة بالدوري الإماراتي

وحقق العين انتصارا ثمينا ومستحقا 4 / 2 على مضيفه العروبة، اليوم الخميس، في المرحلة الثامنة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز خورفكان 3 / 1 على مضيفه البطائح.

وافتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل للعين في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله التوجولي لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم أضاف محمد عوض الله الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وعاد لابا كودجو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع للعين وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 62، فيما تكفل محمد رضا وجابرييل كاك بتسجيل هدفي العروبة في الدقيقتين 73 و78 على الترتيب.

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وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي ليوناردو جاديم، المدير الفني الجديد للعين، الذي تولى المسؤولية منذ أسبوعين، عقب رحيل الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد العين، الذي خسر من الوحدة وتعادل مع دبا الحصن في المرحلتين الماضيتين، إلى 11 نقطة، ليتقدم للمركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد العروبة، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير) مؤقتا.

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