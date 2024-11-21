بعد تمديد عقده.. أبرز أرقام بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
جوارديولا
جوارديولا

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق رسمي مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده معه.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي عبر الأسطر القليلة القادمة أرقام بيب جوارديولا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي الإعلان عن تجديد التعاقد مع جوارديولا نشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا يؤكد من خلاله تجديد عقد بيب جوارديولا لمدة عام واحد مع خيار عام إضافي.

txt

بيب جوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي

txt

عاجل.. أول تعليق من جوارديولا بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي

أرقام جوارديولا مع مانشستر سيتي

وخاض جوارديولا 490 مباراة مع مانشستر سيتي حقق الفوز في 353 وكانت نسبة الفوز 72% وعدد الأهداف المسجلة 1200
بواقع 18 لقب.

يذكر أنه بذلك سوف ينتهي عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027.

ارقام جوارديولا الإسباني بيب جوارديولا الفجر الرياضي الفجر المدرب الإسباني بيب جوارديولا جوارديولا فريق مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي مانشستر سيتي

مواد متعلقة

العين يستهل حقبة جارديم برباعية في العروبة بالدوري الإماراتي

عاجل.. مانشستر سيتي يعلن رسميًا تمديد عقد جوارديولا

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

ياسر ريان: ملف انتقال نجلي إلى الزمالك أو العودة إلى الأهلي مقفول.. وتركيزه حاليا مع فريق البنك

ياسر ريان: عواد حارس كويس ولكن مصطفى شوبير أفضل منه ويفوق والده لإنه موهوب

تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة

ياسر ريان: من حق حسام حسن أن يأخذ فرصة كاملة مثل المدرب الأجنبي

وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأننا نحترم القانون الدولي

راضي الجعايدي: أتمنى التدريب في الدوري المصري

راضي الجعايدي: علي معلول قدم مسيرة تاريخية مع الأهلي.. وهذا سبب عدم تألقه مع منتخب تونس