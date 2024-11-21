بعد تمديد عقده.. أبرز أرقام بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق رسمي مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده معه.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي عبر الأسطر القليلة القادمة أرقام بيب جوارديولا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي الإعلان عن تجديد التعاقد مع جوارديولا نشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منشورًا يؤكد من خلاله تجديد عقد بيب جوارديولا لمدة عام واحد مع خيار عام إضافي.

أرقام جوارديولا مع مانشستر سيتي

وخاض جوارديولا 490 مباراة مع مانشستر سيتي حقق الفوز في 353 وكانت نسبة الفوز 72% وعدد الأهداف المسجلة 1200

بواقع 18 لقب.

يذكر أنه بذلك سوف ينتهي عقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في صيف عام 2027.